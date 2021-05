“Come fare il 730? Te lo spiega l’Agenzia delle Entrate”: un webinar il prossimo 20 maggio

“Come fare il 730? Te lo spiega l’Agenzia delle Entrate”: è il seminario on line aperto a tutti i cittadini, in programma giovedì 20 maggio alle ore 16, organizzato dalla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate per aiutare i cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi precompilata.

L’appuntamento è rivolto ai cittadini che intendono “far da sé” il 730 ma hanno bisogno di qualche semplice spiegazione per essere sicuri di non sbagliare. Durante il webinar si simulerà la compilazione di una dichiarazione dei redditi: come accedere, accettare o modificare e infine inviare la dichiarazione nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Sono previsti focus sulle novità di quest’anno e i partecipanti potranno porre delle domande.

Tutte le opportunità della dichiarazione precompilata – in particolare, gli esperti dell’Agenzia delle Entrate illustreranno le principali forme di agevolazione fiscale fruibili con la dichiarazione dei redditi (dalle spese sanitarie, a quelle scolastiche, dalla detraibilità degli interessi pagati per il mutuo prima casa alle spese per ristrutturazione edilizia) e le condizioni per beneficiarne.

Come fare per partecipare – Per partecipare occorre registrarsi: le istruzioni di dettaglio sono riportare sul sito https://www.agenziaentrate.<wbr></wbr>gov.it/portale/web/guest/dr-<wbr></wbr>piemonte oppure si può utilizzare il link diretto per la prenotazione sulla piattaforma eventbrite.

Gli iscritti riceveranno via mail le credenziali per partecipare direttamente dal proprio computer o smartphone.