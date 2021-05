Embraco, domani tornano in piazza i lavoratori: "Siamo pronti a mettere le tende e rimanere finché non ci sarà una soluzione"

Un presidio permanente sotto la sede della Regione Piemonte , in piazza Castello a Torino, per chiedere al Governo di garantire un futuro ai 400 lavoratori ex Embraco. I manifestanti monteranno delle tende in piazza Castello e nei prossimi giorni valuteranno in quale maniera dare seguito alle loro iniziative di lotta. Dopo qualche giorno di silenzio (l'ultima manifestazione a sostegno della vertenza si è verificata in concomitanza con la partenza del Giro d'Italia, due sabati fa), domani mattina tornano in piazza i sindacati di Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino e i lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri , in attesa dell’incontro convocato dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio, mercoledì 19 alle 10.

"I lavoratori chiedono certezze sul prosieguo del progetto Italcomp, finora l’unica soluzione individuata per mettere in sicurezza i 400 addetti torinesi e i 300 della Acc di Belluno - dicono i rappresentanti dei lavoratori -. Dopo la battuta d’arresto sul piano arrivata dal Mise negli scorsi giorni, con il presidio permanente i lavoratori vogliono ricordare al Governo che, in mancanza di soluzioni adeguate, dal prossimo 23 luglio saranno tutti licenziati".



Furia (PD): "Siamo vicini ai lavoratori: cassa nel prossimo Decreto Sostegni"

"Esprimo la solidarietà del Pd piemontese nei riguardi della mobilitazione dei lavoratori ex Embraco di questi giorni - dice Paolo Furia, segretario regionale Dem -. Nel prossimo Decreto Sostegni in discussione in queste ore, al fine di garantire il sostegno al reddito a tutti i lavoratori interessati dall’intervento della CIGS per cessazione di attività, verrà inserita una norma che consentirà di proseguire per ulteriori 6 mesi la cassa integrazione per cessazione di attività in corso previa stipula di un nuovo accordo in sede Ministeriale alla presenza di Mise e della Regione interessata. Questa misura, fortemente voluta dal Partito Democratico, consentirà di sventare i licenziamenti dei lavoratori Ex Embraco attraverso il finanziamento di un ammortizzatore sociale dedicato. Lo strumento, come sempre in questi casi, dovrà essere richiesto dal curatore fallimentare. Nel frattempo è urgente proseguire al Mise il confronto sul futuro, perché non si può estendere l’ammortizzatore sociale all’infinito e, soprattutto, i lavoratori hanno diritto a lavorare".



"E' positivo prendere tempo, ma solo se questo viene utilizzato al meglio e serve a finalizzare il progetto Italcomp, salvaguardando i 700 lavoratori di Torino e Belluno - commenta Vito Benevento, segretario organizzativo Uilm Torino -. In questa fase - dice Benevento - è fondamentale portare avanti il progetto Italcomp. Gli ammortizzatori sociali non possono essere un alibi per illudere nuovamente questi lavoratori, che da 3 anni e mezzo chiedono soltanto di riavere il proprio lavoro e la propria dignità".

"Altri sei mesi di cassa sarebbero già un primo necessario intervento per consentire una transizione, ma che ne è del tavolo tecnico sulla proroga degli ammortizzatori che doveva coinvolgere sindacati, Ministero del lavoro, INPS e curatore fallimentare, annunciato e mai convocato?", si chiede invece il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi. "Soprattutto, ricordiamo che la cassa serve per prendere tempo ma deve essere finalizzata alla rioccupazione e quindi alla realizzazione del progetto Italcomp. Giorgetti e Todde chiariscano se si farà e se hanno, in caso contrario, un'alternativa credibile, in grado di mettere in sicurezza i lavoratori di Riva di Chieri e Belluno".