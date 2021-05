Sboccia l’estate: Pepino rilancia il Pinguino alla violetta in partnership con Pastiglie Leone

Una sottile copertura di cacao magro racchiude cremoso gelato al gusto violetta: Gelati PEPINO 1884 lancia per l’estate 2021 il Pinguino alla Violetta, una nuova proposta che nasce dalla preziosa partnership con Pastiglie Leone.

Due brand torinesi, veri e propri simboli della tradizione non solo di una città ma dell’Italia intera, che hanno saputo valorizzare la propria storia con spirito innovativo.

Tutto parte da quel Pinguino che è emblema di Gelati PEPINO 1884: è il 1938, l’anno della svolta, una vera e propria rivoluzione. Dopo anni di ricerca e sperimentazione nasce il Pinguino, il primo gelato da passeggio su stecco prodotto al mondo. Il segreto è nella sottilissima copertura che fa sì che il gelato non si sciolga e possa essere quindi consumato con tutta calma mentre si passeggia, inoltre, l’abbinamento tra i vari gusti cremosi e il cioccolato, rendono il prodotto ancora più gradito e goloso. E per l’estate 2021 all’iconico Pinguino si unisce la Violetta Leone, autentico simbolo di Pastiglie Leone, azienda fondata nel 1857. Un’aromatizzazione floreale e femminile, ideale per rinfrescare i palati e gli animi di grandi e piccini. Ancora oggi le Pastiglie alla Violetta sono sempre ai primi posti tra i gusti più venduti dell’azienda.

“Gelati PEPINO fa delle partnership un vero e proprio elemento di crescita e di innovazione. Abbiamo sempre ritenuto importante creare collaborazioni con brand con cui condividiamo l’attenzione alla qualità, la voglia di creare innovazione e la consapevolezza che le eccellenze del nostro territorio siano elementi unici, ambasciatori di un Made in Italy che sempre più viene conosciuto e riconosciuto. Siamo inoltre convinti che anche attraverso collaborazioni importanti, come quella con Pastiglie Leone, si possano creare sodalizi che valorizzare le attività delle nostre aziende” – dichiara Alberto Mangiantini – AD di Gelati PEPINO 1884 SpA.

L’estate 2021 è alle porte e il Pinguino alla Violetta saprà sorprendere ed affascinare anche i consumatori più esigenti e attenti, grazie all’elevata qualità e innovazione di prodotto, elementi unici che da sempre caratterizzano le referenze di Gelati PEPINO 1884, sarà così possibile assaporare un vero e proprio concentrato di storica dolcezza.