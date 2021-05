Le note di Chopin rivisitate in chiave jazz risuonano per le pazienti del Sant'Anna

Prosegue e si consolida la speciale collaborazione benefica per Vitamine Jazz tra il pianista piemontese Emanuele Sartoris - esponente di spicco del Third Stream, movimento musicale a cavallo tra jazz e musica classica - e l'Ospedale Sant'Anna di Torino per la Fondazione Medicina a Misura di Donna.

I concerti dal vivo, prima organizzati tra le corsie per regalare ai pazienti momenti di poesia e bellezza, si sono interrotti a causa della pandemia, ma continuano sul web per sostenere la causa anche da remoto.

Nuovo compagno di viaggio di Sartoris è Daniele di Bonaventura, uno dei maggiori interpreti a livello internazionale del bandoneon, particolare tipo di fisarmonica inventato dal tedesco Heinrich Band nell'Ottocento.

Il video, realizzato in occasione della prossima pubblicazione del loro nuovo lavoro discografico, Notturni, è online da oggi sul canale istituzionale della fondazione (www.youtube.com/channel/UCjHTvmSPT0bYBGkiDTOytlg/featured).

Il disco in uscita, interamente dedicato ai notturni e alle sue atmosfere rarefatte, è introdotto dalle note del violoncellista Mario Brunello e prende vita dall'incontro magico tra il suono elegante del pianoforte di Sartoris con il lirismo raffinato e di Di Bonaventura. E se Chopin ne è la chiara ispirazione, a partire dal titolo, questa collaborazione è presto diventata stimolo e occasione per riportare in auge, all'interno del repertorio classico, la vena improvvisativa cui i grandi compositori del passato erano tanto affezionati.

La passione che entrambi i musicisti provano per il compositore polacco li ha spinti infatti a utilizzare i suoi due Notturni più celebri, l'Opus 9 Nr 1, che il disco, e l'Opus 9 Nr 2, a sigillo dell’opera.

l tutto arricchito da nuove composizioni firmate da Sartoris, brani che si muovono nel solco del jazz europeo prendendo a prestito timbri e soluzioni armoniche dalla più moderna tradizione classica e non solo.

Ne risulta un'armonia in cui modernità, tradizione, improvvisazione e scrittura si fondono, dando vita a un'inedita e originale concezione della forma classica del Notturno.