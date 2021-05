Le Gru e riaperture: da sabato 22 maggio tornano tutti a lavorare anche nel weekend

“ Siamo lieti di poter tornare ad una totale apertura della nostra galleria, ristabilendo un legame più diretto con la clientela e proponendo, nel totale rispetto di tutte le norme di igiene e sicurezza previste un’offerta sempre più ricca di servizi ed iniziative che vanno oltre allo shopping - dice Davide Rossi , direttore di Le Gru -. Riaffermiamo con forza il ruolo attivo del Centro nei confronti della comunità di cui è parte, come dimostrato anche dalla recente apertura dell’hub vaccinale con l’innovativa modalità drive-in, primo esempio di questo genere in Piemonte ".

Ultimi rintocchi per il conto alla rovescia: con l'arrivo di sabato 22 maggio sul calendario, anche Le Gru si preparano a festeggiare la riapertura di tutti i negozi presenti nella galleria anche nei fine settimana. Viene meno, infatti, la distinzione tra categorie merceologiche essenziali e non, che hanno determinato finora le chiusure di molti punti vendita nei giorni festivi e prefestivi.

E per celebrare il momento, arriva anche una nuova campagna di comunicazione che ha scelto come immagine una grafica in 3D che ha come protagonista il Centro Commerciale, rappresentato da due grandi C. "RitroviamoCC", infine, è lo slogan che viene associato a questo momento, riprendendo le due C dell’immagine.