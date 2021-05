Juve, Appendino conferma Pirlo in panchina: "Ha bisogno di tempo, gli darei fiducia" [VIDEO]

Chiara Appendino si toglie per qualche secondo la fascia tricolore da sindaca, indossa la maglia della Juve, squadra di cui è tifosa, e conferma Andrea Pirlo: “Non sono scelte che spettano a me, ma per quanto mi riguarda io ho fiducia in Pirlo”, fresco vincitore della Coppa Italia nella finale contro l'Atalanta.

"A un allenatore nuovo va dato tempo"

E’ con queste parole che la prima cittadina si schiera in favore di una conferma dell’allenatore bianconero sulla panchina della Juve, anche per la prossima stagione. “Pirlo deve rimanere? Non fatemi fare il commentatore sportivo, non è il mio mestiere". In realtà, dopo lo scambio di frecciatine a distanza con il presidente del Torino Urbano Cairo, la sindaca Appendino ha provato a dribblare le domande: “Se volete vi parlo di Lorenzo Sonego che ha fatto risultati pazzeschi”. Poi aggiunge: "Non credo di poter essere io a dire cosa deve fare o non fare, in generale c’è stato un cambiamento e credo che Pirlo debba avere un po’ di tempo”.

"Non spetta a me decidere"

L’assist è servito. Andrea Agnelli vorrà coglierlo o preferirà salutare il Maestro, per accogliere un nuovo allenatore sulla panchina della Juve? Molto, probabilmente, dipenderà dall’eventuale qualificazione alla Champions League.