La Fabbrica trasparente del Gruppo Gallina trova il sostegno di Intesa Sanpaolo: arriva un finanziamento da 5 milioni

I lavori per il nuovo quartier generale della Dott. Gallina Srl a Beinasco si concluderanno nel corso del prossimo anno, grazie anche all’ulteriore finanziamento di 5 milioni di euro concesso dal Gruppo Intesa Sanpaolo . La storica azienda, fondata nel 1960 a La Loggia, si trasferirà nell’area ex Comau non appena terminato l’intervento di completa riqualificazione in corso. Tutti gli investimenti puntano alla realizzazione delle migliori soluzioni disponibili sul mercato in termini di produzione 4.0, efficientamento energetico, sostenibilità e confort dei lavoratori.

L’obiettivo del progetto è realizzare un “edificio immagine e laboratorio” che rispecchi storia e tradizione dell’azienda fondata da Pier Aulo Gallina, da oltre 60 anni riferimento per il territorio, ma anche la sua grande capacità di innovazione tecnologica e di apertura al mercato con l’insediamento di unità operative negli Stati Uniti, in India, in Grecia, in Turchia e in Germania. L’azienda, primario attore nel mercato internazionale per la produzione di lastre e di sistemi in policarbonato, nonché nel settore della produzione di profili tecnici destinati all’automotive, oggi esporta il 65% della produzione italiana.