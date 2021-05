Presidio di Fratelli d'Italia in piazza D'armi contro l'occupazione dell'area camper da parte dei rom

Oggi Fratelli d'Italia, assieme ai residenti della zona, ha organizzato un presidio in Piazza d'Armi contro l'occupazione da parte dei rom dell'area camper adiacente la piazza. Presenti una ventina di persone.

Lo striscione esposto recitava: “Basta degrado, riprendiamoci il quartiere”. Nel corso della manifestazione, i militanti hanno mostrato finte banconote da 1000 euro per contestare la scelta del Comune di Torino di dare detta somma ai nuclei di nomadi che si fossero impegnati ad abbandonare il nomadismo.

"Siamo scesi in piazza oggi per denunciare la situazione della presenza di abusivi di etnia rom, ormai diventata intollerabile, in numerose parti della nostra città. Da settembre ci battiamo per ottenere lo sgombero dell’area camper di piazza d’armi, occupata da una quarantina di nomadi, ma il Comune ancora non è intervenuto,” attacca Enrico Forzese di Fratelli d’Italia.

“Dallo sgombero di via Germagnano, a suon di mazzette da 1000€ elargite dal Comune, i problemi si sono diffusi in tutta la Città: dagli alloggi ATC occupati ai campi degli abusivi. I 1000€, anziché darli ai nomadi per portare il degrado in giro per la Città, avrebbero dovuto darli ai cittadini torinesi in difficoltà economica", continua Forzese.

"Torino rialza la testa e dice basta al finto buonismo umanitario propagandato da Appendino e dalla sinistra: chi delinque, chi porta degrado e non si vuole integrare, deve abbandonare il territorio della nostra Città", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia.