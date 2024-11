Artissima e le altre: primo giorno con code davanti ingressi di tutte le fiere in città

Il ponte dei Santi non ha fermato i visitatori delle fiere dell’arte.

Anche quest’anno l’art week si preannuncia da boom di ingressi.

Nonostante i cambi di location, Paratissima e The Others hanno già registrato centinaia di persone, con code che si sono formate davanti agli ingressi delle kermesse in città.

Presa d’assalto il primo giorno anche Artissima. Collezionisti e appassionanti hanno affollato l’Oval per vedere artisti e gallerie.

Gli ingressi si registreranno solo domenica, ma si può parlare di una buona partenza.