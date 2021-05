La caduta libera di Bitcoin sta costringendo gli investitori a vendere. Acquistano invece oro?

Tutti i guadagni accumulati da quando Tesla (ticker: TSLA) è stato coinvolto con la criptovaluta sono stati ora cancellati. E come per molte cose in criptovaluta, non è del tutto chiaro il motivo.

Il mercato è in calo da quando Elon Musk ha iniziato a mettere in discussione gli impatti ambientali negativi di Bitcoin circa una settimana fa. Un catalizzatore più recente potrebbe essere stata la decisione della Cina di ribadire il suo divieto alle istituzioni finanziarie che facilitano le transazioni crittografiche.

Nel mercato delle criptovalute, lo slancio può cambiare rapidamente e le vendite possono accelerare mentre le persone cercano di bloccare i guadagni realizzati nell'ultimo mercato rialzista.

Il Cambiamento Del Mercato

Chiunque abbia acquistato criptovalute nel 2020 sta ancora mostrando un grande profitto cartaceo, ma potrebbe essere ansioso che quei guadagni non dureranno a lungo.

Ci sono nuovi dati che mostrano che i titolari istituzionali hanno ridotto la loro detenzione di futures e fondi Bitcoin nelle ultime settimane e potenzialmente riallocando quel denaro in oro.

Alcuni investitori considerano Bitcoin una risorsa simile all'oro, una riserva di valore che reggerà durante i periodi di inflazione e stampa di denaro da parte delle banche centrali. Questo argomento ha convinto alcuni grandi gestori di hedge fund come Stanley Druckenmiller ad accettare e ha contribuito ad aumentare il prezzo a oltre $ 60.000 il mese scorso.

Ma la marea potrebbe cambiare, almeno a breve termine. Secondo una nuova analisi dello stratega di J.P. Morgan Nikolaos Panigirtzoglou, gli investitori hanno tirato fuori denaro dai futures e dai fondi Bitcoin e ne hanno investito di più in oro. Questo è un cambiamento rispetto ai due trimestri precedenti, ha scritto.

Come Sta Cambiando Bitcoin?

"Il quadro del flusso di Bitcoin continua a deteriorarsi e indica un continuo ridimensionamento da parte degli investitori istituzionali", ha scritto.

Il flusso di quattro settimane di denaro istituzionale nei fondi Bitcoin è diventato negativo per la prima volta alla fine di aprile, subito dopo che Bitcoin ha raggiunto i suoi nuovi massimi intorno a $ 64.000. Non è immediatamente chiaro perché le istituzioni stiano iniziando a tirare fuori i soldi, ma chiaramente c'è stata una corsa per le uscite nell'ultimo mese.

"Forse gli investitori istituzionali stanno fuggendo da Bitcoin mentre vedono la fine del suo precedente trend rialzista di due trimestri e quindi cercano la stabilità dell'oro tradizionale lontano dal rapido ribasso dell'oro digitale", ha scritto Panigirtzoglou. "O forse vedono l'attuale prezzo del Bitcoin come troppo alto rispetto all'oro e quindi fanno l'opposto di quello che hanno fatto nei due trimestri precedenti, cioè vendono Bitcoin e comprano oro."

Non sono solo le istituzioni. Panigirtzoglou stima anche che anche l'interesse al dettaglio sia diminuito, con una diminuzione prevista degli acquisti di Bitcoin by Square (SQ), la società di pagamenti che ora consente agli utenti di acquistare e vendere Bitcoin.

Panigirtzoglou utilizza un metodo unico per valutare Bitcoin, quello che chiama un "rapporto di volatilità". Sulla base di questo rapporto, stima che il valore equo di Bitcoin sia di $ 35.000. Se Bitcoin diventasse popolare come l'oro nei portafogli degli investitori, potrebbe salire fino a $ 140.000. Ma non se lo aspetta presto.

"Questo prezzo di $ 140k dovrebbe essere pensato come un obiettivo teorico a lungo termine che presuppone una convergenza della volatilità di Bitcoin a quella dell'oro e un'equalizzazione delle allocazioni di Bitcoin a quella dell'oro nei portafogli degli investitori", ha scritto. "Inutile dire che una tale convergenza o equalizzazione delle volatilità o delle allocazioni è improbabile nel prossimo futuro".