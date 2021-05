Superbonus 110% a Torino tutto quello che c’è da sapere: incontro online con APE Confedilizia Torino

L’Ecobonus 110% contenuto nel Decreto Rilancio prevede una detrazione del 110% sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di case private e condomini. In alternativa alle detrazioni, il Superbonus permette di scegliere la cessione del credito o sconto in fattura.

Si tratta di una misura molto complessa , che necessita diversi approfondimenti per essere spiegata bene.

Mercoledì 26 maggio , dalle 14,30 alle 16,00 i consulenti dell’ Associazione Proprietà Edilizia Torino - Confedilizia parleranno di procedure e percorsi da seguire, dalla fattibilità alla fine lavori in merito al SuperBonus 110% .

I webinar sono gratuiti per gli associati Ape Confedilizia e hanno una quota di 10 euro per i non associati.