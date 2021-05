Mezzo milione di euro per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle ex "Pagliere" della Cavallerizza

Nell’odierna seduta della Giunta comunale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Antonino Iaria, sono state approvate due rilevanti delibere.

La prima riguarda li Protocollo di intesa fra la Città e il Politecnico di Torino per l’utilizzo del Padiglione 3a e 3b come aule e spazi didattici e la collaborazione con l’Ateneo per la nuova progettazione del masterplan del Valentino, recependo anche i risultati delle prove strutturali in corso. Questo Protocollo è collegato al Progetto Valentino inserito nel PNRR.

La seconda delibera riguarda il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle coperture delle ex “Pagliere” e delle maniche del cortile della Cavallerizza Reale di via Verdi, per un importo di 500.000 euro.