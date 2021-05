Sicurezza sul lavoro, la rabbia dei sindacati: "Un'emergenza, ma si parla solo di sblocco dei licenziamenti"

"Ma bisogna battersi ogni giorno per tutelare la salute di ogni singola persona in ogni luogo di lavoro - sottolinea Enrica Valfrè, segretaria di Cgil Torino - Ci sono aziende che considerano le persone come costi, gli incidenti come effetto collaterale sulla strada del profitto. Ci si ammala in fabbrica, ma anche in smart working o lavorando come rider. Ci va una cultura che metta al centro il rispetto e la sicurezza di ogni persona".