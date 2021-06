Covid, al via il 3 giugno le vaccinazioni nelle aziende. E il 5 sera spazio ai giovani per la Open night vaccinale per la fascia 18-28

Inizieranno il 3 giugno in Piemonte le vaccinazioni nelle aziende del comparto produttivo che hanno aderito all’invito della Regione. Oltre 700, su più di 1.200 candidature, le aziende risultate idonee a diventare punti vaccinali.

Le prime a partire il 3 giugno saranno, a Torino, Confindustria e API. Nello stesso giorno via alle vaccinazioni anche per dipendenti e loro familiari di UnipolSai a Torino e Amazon a Brandizzo e Torrazza Piemonte. Al via le vaccinazioni per i propri dipendenti anche negli hub di Reale Mutua, Lavazza, BasicNet e della Fondazione Compagnia di San Paolo. Sono oltre 100.000 i lavoratori delle aziende coinvolte nella prima fase del progetto. L’obiettivo è somministrare 5.000 vaccini al giorno.

"Desideriamo ringraziare tutte le aziende per aver risposto numerose e per essersi rese disponibili a vaccinare non solo i loro dipendenti – dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, insieme agli assessori alle Attività produttive Andrea Tronzano e al Lavoro Elena Chiorino - Il nostro tessuto produttivo ha compreso che questa azione aiuterà il Piemonte ad alleggerire la pressione sul sistema sanitario e sugli ospedali, restituendo loro al più presto lo spazio necessario per concentrarsi completamente sulla cura dei cittadini".

Open night vaccinale per i giovani

La Regione ha poi annunciato l'Open night vaccinale per i giovani di tutto il Piemonte sabato 5 giugno. A partire dal pomeriggio di giovedì 3 giugno sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it sarà possibile per i giovani di tutto il Piemonte, nella fascia di età 18-28 anni, prenotare il vaccino nell’ambito dell’Open night organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino.

La prenotazione sarà possibile fino a esaurimento dei mille posti disponibili. Le vaccinazioni avranno luogo tra le 21.30 e le 3.30 della notte (lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla propria abitazione, oltre l’orario del coprifuoco, sarà giustificato per motivi di salute attraverso l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento).