Giro di vite contro lo spaccio di droga: due persone arrestate e una denunciata nel giro di 48 ore

Giro di vite da parte dei carabinieri nelle operazioni antidroga. L'attenzione dei militari, in particolare, si è concentrata su alcuni Comuni della prima cintura di Torino e - nel giro di 48 ore - il bilancio è di due persone arrestate, mentre una terza è stata denunciata.



In particolare, a Piossasco i carabinieri hanno arrestato un 52enne della zona, già noto alle forze di polizia: una perquisizione nella sua cantina ha infatti permesso di trovare circa 400 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione, 500 euro in contanti materiale vario per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato messo ai domiciliari.

A Pianezza, invece, è stato denunciato un 34enne di origini nordafricane, senza fissa dimora: è stato sorpreso in via Piave con 10 grammi di hashish e 600 euro in contanti.

Infine, un 50enne di Rivoli è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione 400 grammi di hashish, suddivisi in quattro panetti da 100 grammi e varie dosi già precostituite dal peso complessivo di circa 40 grammi. Inoltre, c'erano anche alcuni grammi di marijuana e vari semi di sostanza oppiacea. L'uomo è stato messo ai domiciliari.