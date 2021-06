Teatro e segreti a spasso per Borgo Campidoglio: Archivissima secondo il Mau

Teatro e segreti di Borgo Campidoglio faranno parte della ricetta del Museo d'Arte Urbana di Torino in collaborazione con CulturalWay per il weekend. Sono due, infatti, gli appuntamenti organizzati tra le opere realizzate sui muri del quartiere, entrambi nell'ambito della rassegna Archivissima (quest'anno intitolata 'Generazioni').

Si partirà sabato 5 giugno (dalle 15.30 alle 16.30) con lo spettacolo itinerante 'I delitti del borgo', curato dalla Compagnia 3001 per la regia di Margherita Casalino: un viaggio che attraversa epoche e generazioni diverse tra assassini e vittime: “Siamo – fanno sapere - a Borgo Campidoglio, alcuni strani personaggi accolgono i visitatori e raccontano la loro storia. Hanno tutti una cosa che li accomuna: sono morti da parecchio tempo e sono stati uccisi. Ognuno per mano di assassini diversi e con diverse motivazioni. Un altro modo, oltre ai già famosi murales, di far rivivere le vie di questo angolo di una Torino d’altri tempi”.

Domenica 6 giugno, a partire dalle 15.30 con ritrovo davanti alla Chiesa di Sant'Alfonso all'angolo tra via Cibrario e corso Tassoni, è in programma una visita guidata molto particolare: “Una passeggiata - spiegano da CulturalWay - nel MAU alla scoperta delle sue origini, via dopo via, piazza dopo piazza. Sulla traccia delle pagine de 'La vita in Piazza' della scrittrice Maria Concetta Di Stefano, si approfondiranno aspetti poco noti della vita di quartiere”.





Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: https://www.culturalway.it/ 3393885984 info@culturalway.it