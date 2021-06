Quali sono i migliori motivi per imparare l'inglese?

Nel secolo scorso, le uniche risorse disponibili per imparare l'inglese da casa erano i libri e le audiocassette. Attualmente, la possibilità di fare affidamento su risorse digitali ha aumentato le opzioni a disposizione di qualsiasi persona. Oggi puoi imparare l'inglese oltre che con i libri, con e-book, audiolibri, postcast, video e hai anche lezioni di inglese online gratuite o a pagamento su piattaforme di streaming. Oggi, ci sono così tante risorse per imparare l'inglese disponibili su Internet che può sembrare complicato fare una scelta e sapere davvero quali risorse siano realmente affidabili o che ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, soprattutto quando sono così accessibili. Se stai cercando un sito che soddisfi le tue esigenze e che soprattutto sia serio, sicuramente Britishcouncil è ciò che fa per te! British Council è un'organizzazione di relazioni culturali che mira a stabilire legami culturali tra il Regno Unito e l'Italia e offre un'ampia gamma di metodi e risorse per l'apprendimento dell'inglese online. Qui potrai avere l'accesso a lezioni video e grammatica interattiva. Tutto quello che devi fare è registrarti e avrai la possibilità di utilizzare il portale per imparare l'inglese ogni volta che vorrai.

Ma perché è così importante apprendere l'inglese?

Oggi, padroneggiare con il multilinguismo è un'abilità sempre più importante. Oltre a offrire opportunità di lavoro, saper parlare una lingua straniera aiuta a stabilire un vero legame con le persone e a conoscere luoghi, culture e stili di vita diversi. Più padroneggi una lingua, meglio sarai in grado di esprimerti. Di tutte le lingue parlate nel mondo oggi, perché scegliere di imparare l'inglese? Essendo la terza lingua più parlata al mondo, l'inglese è ampiamente parlato. Viene insegnato in oltre 118 paesi e viene spesso utilizzato come lingua diplomatica o commerciale internazionale. È la lingua della scienza, dell'aviazione, dell'informatica, della diplomazia e del turismo. Ma è soprattutto il linguaggio della comunicazione internazionale, dei media e di Internet.

Che sia per motivi professionali o personali, comprendere l'importanza dell'inglese ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. L'inglese, come il latino in epoca romana, è una lingua internazionale, la lingua franca universale che consente di comunicare quasi ovunque sul pianeta.



L'inglese è la lingua della comunicazione e degli affari internazionali

Con i centri finanziari nel Regno Unito e negli Stati Uniti che dominano gli affari internazionali, l'inglese è stato a lungo, per impostazione predefinita, la lingua del commercio. Sebbene non sia la lingua più parlata al mondo, l'inglese è la lingua ufficiale in 53 paesi ed è parlato come prima lingua da circa 400 milioni di persone in tutto il mondo. Ma non è tutto, è anche la seconda lingua più diffusa al mondo. Pertanto, è molto probabile che se incontri qualcuno di un altro paese, entrambi sarete in grado di parlare inglese.



L'inglese dà accesso a più contenuti e intrattenimento su Internet

Oggi molti film, serie TV, libri e musica vengono pubblicati e prodotti in inglese. Comprendendo l'inglese, non sarai più dipendente da traduzioni e sottotitoli. Accedendo a questi media, migliorerai continuamente le tue capacità di ascolto e lettura. L'inglese è attualmente la lingua di Internet. Circa 565 milioni di persone utilizzano Internet ogni giorno e circa il 52% dei siti Web più visitati viene visualizzato in inglese. Pertanto, l'apprendimento di questa lingua ti dà accesso a più della metà dei contenuti su Internet, che probabilmente non sarebbero disponibili altrimenti. Sia per svago che per lavoro, se comprendi l'inglese potrai scambiare informazioni con più persone online e utilizzare molte più risorse.



Con l'inglese viaggiare è più semplice

Come abbiamo sottolineato in precedenza, l'apprendimento di questa lingua rende molto più facile viaggiare ovunque. Infatti, gli annunci negli aeroporti, gli orari dei treni, le informazioni di emergenza e i segnali stradali sono spesso in inglese, anche nei paesi in cui la lingua madre usa un alfabeto diverso. Va da sé che quando si viaggia in un paese in cui non si parla la lingua, è quasi certo di trovare qualcuno che capisca un po' di inglese.



In inglese ci sono centinaia di modi diversi per esprimere un'idea

Una delle cose migliori dell'inglese è la sua flessibilità: grazie al suo ampio vocabolario, troverai spesso molti modi per esprimere la stessa idea. Inoltre, è in perenne evoluzione e tante nuove parole che hanno arricchito la lingua inglese sono già diventate importanti componenti del lessico. Più di ogni altra lingua, l'inglese continua ad evolversi e ad assorbire nuove parole che verranno poi innestate - spesso senza essere tradotte - in altre lingue. L'inglese è senza dubbio una lingua di successo. Imparare l'inglese non è solo utile, migliora le tue capacità cognitive e analitiche. Imparare una nuova lingua può essere difficile e comporta molto esercizio mentale. Il bilinguismo può aiutare a mantenere un cervello sano e performante in età avanzata, e stimola le capacità di concentrazione e memoria. A livello individuale, migliora la personalità e l'autostima. In altre parole, imparare una lingua straniera rende il cervello più forte e più versatile. È una lingua facile da imparare, il vocabolario è semplice ed i collegamenti a molte altre lingue consente a chi parla queste lingue di comprendere l'origine dei concetti in inglese.