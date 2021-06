M5S Torino, Unia: "Non sarò io il candidato sindaco"

Nonostante fosse tra i favoriti a raccogliere il testimone di Chiara Appendino, Alberto Unia non si ricandiderà alle Comunali di Torino. Ad annunciarlo è lo stesso assessore all’Ambiente in un lungo post, dove spiega di volersi prendere una pausa a fine mandato “per risolvere alcuni problemi personali che, mio malgrado, mi costringono a un piccolo passo di lato”.

Lunedì incontro con Appendino e Sganga

Una comunicazione fatta mentre è in corso l'assemblea degli attivisti grillini, convocata appunto per parlare della amministrative. Dopo mesi di annunci e parole lunedì Unia aveva incontrato, insieme alla capogruppo Valentina Sganga, la sindaca Appendino. E dal faccia a faccia erano filtrate ipotesi che vedevano l'assessore e la capogruppo correre in tandem per le elezioni di ottobre. Uno scenario non più valido, dopo il passo indietro di questa sera.

Nominato nel 2017 assessore all'Ambiente dopo Stefania Giannuzzi

Dopo 5 anni come attivista del Movimento, Unia è stato eletto in consiglio comunale nel 2016 con 207 voti. Capogruppo dei pentastellati in Sala Rossa, nel 2017 è stato nominato assessore all'Ambiente, dopo la "defenestrazione" di Stefania Giannuzzi.

"Dal punto di vista ambientale Torino cresce"

"Anni - spiega nel post - di attivismo politico fantastici ed entusiasmanti, che mi hanno consentito di condividere con persone straordinarie un pezzo importante di percorso della mia vita". L'assessore sottolinea poi come "dal punto di vista ambientale Torino è una città che cresce. Come quei 50mila alberi che abbiamo piantato e che finalmente, dopo anni, hanno riportato il saldo arboreo in positivo".

L'esponente ripercorre poi altre attività del mandato, come i percorsi partecipati per "la riqualificazione del Parco Michelotti, giardini di via Revello e le Vele di Barca-Bertolla", il recupero dei laghetti della Falchera e l'approvazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici.

"Continuerò il mio impegno politico e civico"

"Fino all'ultimo minuto di questo mandato comunque continuerò a metterci tutto l'impegno senza risparmiarmi e perseguendo ancora tutti gli obiettivi e i progetti che sono ancora in corso. Continuerò comunque il mio impegno politico e civico, auspicando che chi si prenderà cura della cosa pubblica nella nostra città lo farà continuando a perseguire quelle politiche legate alla sostenibilità ambientale, che hanno caratterizzato questa Amministrazione" conclude Unia.