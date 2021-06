Il Covid allenta ancora la sua presa sul Piemonte: solo lo 0,9% di tasso di contagi e ricoveri in calo

Ancora numeri positivi per il contagio da Covid in Piemonte. Calano infatti sia i ricoveri che i numeri di persone positive al Coronavirus, nelle ultime 24 ore. Lo conferma l’Unità di Crisi della Regione Piemonte, che ha comunicato 189 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico), pari a 0,9% di 21.706 tamponi eseguiti, di cui 16.029 antigenici. Dei 189 nuovi casi, gli asintomatici sono 79 (41.8%).

I casi sono così ripartiti: 28 screening, 125 contatti di caso, 36 con indagine in corso; per ambito: 3 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 23 scolastico, 163 popolazione generale.

A Torino si sale così a 195.536 da inizio pandemia, su un totale regionale di 365.300.

In tutto il Piemonte i ricoverati in terapia intensiva sono 61 (9 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 467 (17 in meno). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.400

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.039.949 (+ 21.706 rispetto a ieri), di cui 1.661.362 risultati negativi.

I decessi di persone che hanno contratto il Covid salgono a 11.654: sono due quelli comunicati nelle ultime 24 ore, di cui uno si è verificato oggi. A Torino e provincia il totale è di 5.570.