Cinque amiche con gusti diversi per la casa

Siamo partite in cinque per Genova, dovete sapere che ognuna di noi non ci andava da molto tempo, per cui potete immaginare la gioia non solo di fare un giro diverso dal solito, ma anche di vedere il mare! Avevamo in previsione di visitare posti diversi, tra i quali il famoso acquario ed uno centro che ci è stato consigliato relativo al parquet, a Genova.

Siamo partite piene di aspettative, che non sono andate deluse perché il viaggio è iniziato con una bella giornata di sole, anche relativamente calda per essere ad inizio estate, abbiamo dovuto effettuare varie soste per rendere il viaggio più piacevole e siamo giunte e destinazione, nell’hotel nel quale avevamo prenotato, in quanto la nostra permanenza sarebbe durato tre giorni. La prima cosa che facemmo fu andare al mare, lo desideravamo da tanto tempo; il secondo giorno invece lo dedicammo alla visita del negozio di parquet a Genova, che ci è stato consigliato.

Ci faceva piacere andarci perché dovete sapere che due di loro hanno intenzione di sposarsi a breve, io invece ho una casa molto grande, insieme ai miei genitori, vicino al lago di Como; questa casa però non è vissuta molto da noi, generalmente ci andiamo solo durante le vacanze o in alcuni week end, essendo grande ed a due piani, ci piacerebbe valorizzarla in altro modo.

Da un po' di tempo stiamo valutando l’idea del parquet e ci è stato riferito che questo negozio di pavimenti è famoso per la varietà dei prodotti che offre, sia nel legno, che nel colore e nella tipologia. Come siamo entrate nello show room siamo rimaste impressionate dall’ampiezza dell’ambiente; uno spazio molto grande ed illuminato, con tutti i tipi di parquet presenti sul mercato e indubbiamente destinato a soddisfare tutte le esigenze, da chi ambisce ad arredare una casa moderna ad uno stile shabby, da una casa più country ad uno stile antico.

Le mie due amiche che si sposeranno ambiscono a due stili diversi; la prima desidera uno stile moderno e vorrebbe una pavimentazione anche più pratica da seguire, in questo caso il negoziante le ha consigliato un parquet Rovere laminato.

L’altra mia amica ha i mobili color bianco e grigio chiaro, in questo caso il commesso ha suggerito una piastrella di colore grigio intenso che più si adatta al suo stile ed ai colori in casa. Una di loro poi ha anche una piccola veranda fuori, in questo caso le è stato consigliato il massello grezzo.

Scegliendo una colorazione tono su tono non si creerebbe troppa differenza tra l’interno e l’esterno, per il colore e anche tutti gli arredi ne beneficerebbero come colpo d'occhio.

La sua sarebbe una casa con il pavimento completamente in legno, per ciò avrebbe un modello più elegante dentro e un po' più country all’esterno. La soluzione ideale. Per quanto riguarda invece la casa mia e dei miei genitori, si tratta di un’abitazione singola dalla quale si vede il lago, su due piani.

Ha grandi vetrate che permettono di avere un’ottima vista sul giardino, e ad ora ci sono i pavimenti classici, peraltro non uguali in tutta la casa. C’è anche un delizioso caminetto, per ciò viene usata in inverno quando invitiamo anche amici o parenti, oppure ci stiamo semplicemente noi, in questi casi amiamo stare tutti insieme in una cena e, siccome abbiamo qualche camera da letto al secondo piano, diamo la possibilità a chi abita distante di fermarsi a dormire, o comunque, a chiunque lo desideri, compatibilmente con i posti a disposizione.

In estate invece, siccome abbiamo uno spazio generoso in giardino con una tavolata ed un barbecue, amiamo passarci il tempo per dei barbecue, inoltre c’è tutto lo spazio di gioco per i bambini. Siccome si tratta di una bel caseggiato, ci sembra giusto, visto che lo possiamo fare, cambiare il pavimento ponendo il parquet.

Anche noi, su consiglio del negozio di paviumenti di Genova, vorremmo fare posare un Rovere laminato con un colore che resta una via di mezzo tra il chiaro e lo scuro, sarebbe poi da verificare in che modo fare istallare i tasselli e se averli tutti della stessa dimensione e grandezza.

Infatti abbiamo varie alternative, per dare un po' di movimento al pavimento e per renderlo unico nello stile, è anche vero che il colore non sarebbe uniforme, questo in se già arricchirebbe un parque con uno stile un po' particolare. Vorremmo realizzare la stessa cosa anche nelle scale che collegano il piano terra al secondo piano, se pur con uno stile diverso rispetto al resto, ma questo è ancora tutto sa valutare; desideriamo fare le cose bene, perché sarà un lavoro duraturo nel tempo.

Inoltre ci piacerebbe fare posare dei listelli di parquet anche in verticale all’esterno; si tratterebbe, in questo caso, di parquet grezzo, e, come suggerisce il commesso , sarebbe un effetto molto particolare, oserei dire rustico; si sa che la presenza del legno da sempre un gran senso di calore e di eleganza oppure di vissuto, dipende da come lo si osserva, da quale punto di vista. Naturalmente poi andrebbero valutati anche altri aspetti, il fatto che il parquet è molto bello ma anche un po' delicato, quindi lo si pulirebbe con acqua ed un detergente specifico, in modo tale da non intaccare la bellezza del legno.

Il personale del centro ci ha poi spiegato l’importanza della manutenzione, che generalmente avviene dopo un po' di anni, ovviamente a seconda dell’usura del sottofondo. Tutto questo deve essere tenuto in considerazione prima di acquistarlo, poiché lo spazio nel quale andrebbe posato è obiettivamente vasto, per ciò se ne dovrebbero valutare i costi per il materiale da acquistare, le ore necessarie al personale addetto per posarlo e, appunto, la manutenzione successiva. Sono tutte cose importanti che andrebbero valutate prima di iniziare i lavori e dare una ristrutturazione alla casa, ma non bisogna scoraggiarsi !