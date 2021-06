Vaccinazioni anti Covid, la macchina procede spedita: superati i 2,7 milioni di dosi. Da domani nuovi Open days al Valentino

Al tirare delle somme, dunque, dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.723.389 dosi (di cui 911.521 come seconde), corrispondenti all’89,5% di 3.042.240 finora disponibili per il Piemonte.

Ma la campagna non finisce qui: da domani, infatti, saranno attive le prenotazioni per i prossimi "Open days" presso il Valentino hub, che già in questo fine settimana hanno riscosso un enorme affluenza di persone.

Le prenotazioni per essere vaccinati l’11, 12 e 13 giugno nell’open hub last minute dell’ospedale temporaneo del Valentino di Torino saranno possibili da domani, lunedì 7 giugno, per gli over60, poi martedì 8 e mercoledì 9 per altre fasce di età che saranno comunicate sempre domani. Il servizio è riservato a chi non ha ancora un appuntamento oppure ha la convocazione dopo almeno 10 giorni.