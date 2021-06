Torino recupera uno dei suoi gioielli Liberty. La sede storica della Utet torna a vivere: diventerà un complesso residenziale

Un piccolo gioiello torinese che si prepara a una nuova vita: è fissata infatti per l'estate del 2022 la fine dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della ex sede della Utet, la storica casa editrice torinese che ha accompagnato la crescita e la formazione di generazioni, non solo in città.



L'edificio di corso Raffaello 28, proprio all'angolo con via Ormea, con i suoi mattoni rossi e le volte eleganti, si prepara infatti a diventare un complesso residenziale ribattezzato "Ri.Va", acronimo che sta per Rinascimento Valentino Apartments. Un edificio iconico, progettato nel 1899, diventando la sede di una delle più antiche e importanti case editrici italiane, l'Utet appunto. Venne quasi completamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi essere ricostruito e inaugurato nel 1947. Successivamente, grazie all'ingegno di due grandi architetti torinesi, Roberto Gabetti e Aimaro Isola, padri del neoliberty italiano, l’edificio venne ulteriormente ampliato.