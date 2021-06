Le Vallette riscoprono "Il coraggio di essere felici": un mese di eventi tra cinema e spettacoli dal vivo

“Con la rassegna “Il Coraggio di Essere Felici” vogliamo divertirci insieme e ridare fiducia al nostro territorio, al nostro quartiere Le Vallette, perché le persone possano nuovamente incontrarsi, sorridere, innamorarsi”. E’ l’idea che ha ispirato la seconda edizione della rassegna estiva di Officine Caos, “Il Coraggio di Essere Felici”, che dall’11 giugno al 17 luglio, propone 9 serate di spettacolo dal vivo e 3 di cinema, con artisti locali e nazionali che presentano lavori contemporanei e brillanti, concerti, film. Fitta l’agenda di appuntamenti pomeridiani o mattutini per grandi e piccoli ideata con e per la comunità delle Vallette: letture animate, web radio, passeggiate nell’architettura e nella storia del quartiere, laboratori teatrali e di giocoleria, danza di comunità, fino al workshop per la realizzazione di un taccuino Moleskine d’autore con l’artista Sara Conforti. Un programma articolato reso possibile dalla co-progettazione che ha coinvolto associazioni culturali, gruppi spontanei e singoli cittadini, con un’attività di networking all’insegna dell’inclusione e della partecipazione, cifre costanti delle proposte culturali di Officine Caos.

Per accogliere al meglio chi vorrà partecipare, tutte le serate e le iniziative della rassegna sono gratuite: per sostenere la rassegna è in corso un crowdfunding sulla piattaforma eppela, a cura della Fondazione Sviluppo e Crescita di CRT ( eppela.com/29802 ).

PROGRAMMA IN SINTESI DEGLI SPETTACOLI E DELLE ATTIVITA’

venerdì 11 giugno

h.20.oo Walkscape“Tra storie e architetture”

Passeggiata alla scoperta dei pregiati edifici di edilizia popolare delle Vallette progettati alla fine degli anni ’50 (A cura del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino).

h.21.oo Concerto “Help! Syndone plays the Beatles” di Syndone.

sabato 12 giugno

h.21.oo Spettacolo “Antigone - monologo per donna sola” di Anomalia Teatro.

martedì 15 giugno

h.10.oo Workshop creativo “Scribbles” per ragazzi dai 6 ai 14 anni. A cura del Collettivo Animazione Creativa

h.10.oo Walkscape “Consapevolezza e ben-essere” A cura di Dynamica Vallette e FAND Torino

mercoledì 16 giugno

h.10.oo Workshop creativo “Il nostro corpo è un giardino e la nostra volontà il giardiniere”. Nel quartiere di Torino dove le strade sono identificate con i nomi dei fiori le ARTENAUTE del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea realizzeranno dipinti con bambini, ragazzi e famiglie.

h.17.oo Laboratorio di Idee “OASI - Orientamento Alternativo per Sostenibilità e Innovazione” a cura di Comitato Emergenza Cultura Piemonte

giovedì 17 giugno

h.14.oo WebRadio “OnAir!” Puntata straordinaria di Zona di Confine, web radio di quartiere che raccoglie e

amplifica le voci del nostro territorio. A cura di Zona di Confine - Coop. Zenith

venerdì 18 giugno

h.21.oo Spettacolo di teatro fisico, clown, cabaret “Tutti in Valigia” di e con Luigi Ciotta

sabato 19 giugno

h.21.oo Cinema “Se chiudo gli occhi non sono più qui” di Vittorio Moroni. A cura di Video Community

martedì 22 giugno

h.10.oo Workshop giocoleria “Ri-circo” Età consigliata +10 anni. A cura di Alì Akbar Rahati Nover.

mercoledì 23 giugno

h.10.oo Workshop creativo “Centosettantaperottanta”

Laboratorio per la realizzazione di un taccuino d’autore per Moleskine Foundation. La ricerca artistica sarà esposta alla XIII Florence Biennale - ETERNAL FEMININE | ETERNAL CHANGE - Ottobre 2021. Il laboratorio è aperto gratuitamente a donne del territorio di Vallette per un massimo di 15 partecipanti. Età consigliata +30 anni. A cura di Sara Conforti

venerdì 25 giugno

21.oo Spettacolo “Mis(s)educaton” di Netto/Castaldo

sabato 26 giugno

h.21.oo Spettacolo “Entusiasmozero“ di Marchisio/Bartoli

martedì 29 giugno

h.10.oo Letture animate “Vi racconto una storia? Ve la leggo sul libro Età consigliata 8/14 anni. A cura di Stalker Teatro.

mercoledì 30 giugno

h.17.oo Workshop cibo “Mani in pasta” Viaggio alla scoperta di antiche tradizioni della cucina italiana. Al termine i partecipanti potranno portare a casa ciò che hanno prodotto. Adatto a vegetariani. A cura di Maria Grazia Vincoletto, formatrice Slow Food.

venerdì 2 luglio

h.21.oo Spettacolo “Di Magiche Storie e Montagne Incantate” Compagnia Il Melarancio

sabato 3 luglio

h.21.oo Film "Persepolis" di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. A cura di Video Community.

martedì 6 luglio

h.10.oo Danza di comunità “Quando si danza si è contenti, si sta bene, ci si diverte” Età consigliata +8 anni. A cura di Maria Baffert - Associazione Baldanza.

mercoledì 7 luglio

h.10.oo Walkscape “Iron Valley” – passeggiata guidata tra le testimonianze della storia del Parco Dora. A cura di Walter Tucci - Cliomedia Public History

venerdì 9 luglio

h.21.oo Spettacolo “Giannino Stoppani in arte Burrasca” Settimo Cielo

sabato 10 luglio

h.21.oo Concerto “Swing Italiano e Gipsy Jazz” Torpedo Blu

martedì 13 luglio

h.18.3o Salsation “Vamos”

Una nuovissima idea di fitness coinvolgente, divertente e… allenante! Età consigliata +10 anni. A cura di Manuela Bovo - Associazione Nuovi Orizzonti.

mercoledì 14 luglio

h.10.oo Workshop creativo “Una favola collettiva”. Laboratorio di composizione visiva per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. A cura di Sara Ghirlanda - GhissBross

venerdì 16 luglio

h.21.oo Spettacolo “La scoperta dell’antichità dell’uomo - lezione recitata” di Valentina Cabiale, con Marco Gobetti

sabato 17 luglio

h.21.oo Cinema “I migliori cortometraggi piemontesi” A cura di Piemonte Movie