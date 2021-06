Emergenza camerieri? Epat Torino e Caritas scendono in campo per dare un'occasione a chi cerca lavoro

Una soluzione per due problemi: per questo nasce SOS Lavoro di Epat Torino e Caritas

I negozi possono riaprire e possono spegnere le luci sempre più tardi: una boccata d'ossigeno celebrata da più parti, ma che spesso si è accompagnata dall'allarme per quanto riguarda la possibilità di reperire camerieri, cuochi e altre figure professionali che - complice il lockdown - hanno cercato impiego in altri settori. Le stime parlano di 5500 posti vacanti a Torino e circa 11mila in tutto il Piemonte.



Ecco perché a Torino, dove al tempo stesso crescono i timori per chi cerca un impiego, Epat e Caritas hanno deciso di unire le forze e dare forma al progetto "Sos lavoro", che punta a far incontrare le necessità di chi cerca dipendenti e quelle di chi è disoccupato.

Camerieri, ma anche cuochi, baristi e altre figure simili: le aziende dovranno mandare le richieste alla mail soslavoro@epat.it ed Epat Torino suggerirà i profili più idonei tra quelli indicati dalla Caritas attraverso il suo servizio di ascolto “Le Due Tuniche”.

“La ripartenza che tutti ci attendiamo ha bisogno di essere condita da un ingrediente centrale: mettere insieme le persone per creare opportunità. In questa ottica l’iniziativa che viene proposta è anche una indicazione di cammino. Così si potrà sperimentare come le persone più fragili non vadano considerate come problema ma come opportunità. Davvero insieme è possibile progettare meglio un futuro diverso, più umano”, commenta il direttore della Caritas di Torino, Pierluigi Dovis.