Camion prende fuoco prima di La Loggia, tangenziale bloccata e traffico in tilt

Da circa un'ora la tangenziale di Torino è bloccata in direzione Milano: il traffico è in tilt perché un camion, per ragioni ancora da chiarire, ha preso fuoco prima di La Loggia, all'altezza dell'ingresso di Moncalieri.

Il risultato è traffico in tilt, con sul posto Polizia stradale e Vigili del Fuoco che sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Per fortuna il mezzo non trasportava merce pericolosa, ma siccome l'intervento è ancora in corso, si consiglia di prendere la città e lasciar stare la tangenzialesi fino a che la viabilità non sarà tornata regolare.

Intanto sulla A55 sono attive le uscite obbligatorie a Bauducchi, in direzione nord. E' stato attivato un servizio di distribuzione acqua per gli utenti in coda.

Da segnalare anche quanto successo a Moncalieri, dove un grosso camion che trasportava frutta, mentre stava percorrendo corso Savona, ad una rotonda ha preso la curva un pò 'allegramente', così da ribaltarsi. Risultato: traffico bloccato per ore, solo verso le 14 tutto è tornato normale. Per fortuna non ci sono state conseguenze per il guidatore.