Moncalieri: ancora aperte le iscrizioni per i corsi di lingue finanziati per occupati e partite Iva

Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi finanziati di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo organizzati da Studi Carriere in collaborazione e presso la sede di Pegaso World Languages a Moncalieri, in via Genova 62b (attenzione occorre prendere appuntamento per recarsi presso la sede).

Pegaso World Laguages è una realtà che opera da oltre venti anni e si occupa: di corsi di lingua per adulti e per ragazzi, corsi di lingua per le aziende, traduzioni e interpretariato, certificazioni ed esami, viaggi studio.