Musei Reali: apre il nuovo spazio di accoglienza dei visitatori

Il rinnovamento dei nuovi spazi di accoglienza dei Musei Reali si conclude con l'esecuzione del secondo lotto di lavori che comprende gli ambienti sotterranei dell'attuale biglietteria, dotando il museo di servizi funzionali e all'avanguardia.

Già dalla primavera dello scorso anno, l’antica “guardiania” al piano terreno, con accesso dal portone di Palazzo Reale, presenta un allestimento completamente rinnovato; l’intervento attuale riguarda invece i locali al piano interrato, con nuovi spazi per il personale del museo e moderni servizi di accoglienza per il pubblico, in linea con i più avanzati standard internazionali: un ampio guardaroba, una nursery e un nuovo blocco di servizi igienici.

Il progetto di rifunzionalizzazione, realizzato dallo STUDIO FRA Architettura ed Ecoinnovazione Srl grazie al sostegno di ALES S.p.A., permette di accedere ai percorsi permanenti dei Musei Reali passando dalla biglietteria, attraverso un inedito collegamento con lo Scalone d’Onore di Palazzo Reale, e agli spazi di accoglienza sotterranei, ambienti seicenteschi di particolare fascino, mai aperti al pubblico, di grande utilità per i crescenti flussi di visita ai Musei Reali.