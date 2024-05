La Tranvia Sassi-Superga eccezionalmente aperta anche alla sera

Il 23 maggio la Dentera sarà in funzione fino alle 23

Giovedì la Tranvia Sassi-Superga eccezionalmente in funzione anche la sera. Il 23 maggio infatti la Denterà sarà aperta fino alle 23, con corse ogni ora da stazione Sassi (ultima discesa da Superga ore 22.30): un'iniziativa di primavera voluta da Gtt, anche per promuovere i nuovi servizi.

Ristorante e bar

Dopo anni di chiusura, lo scorso 25 aprile hanno riaperto il ristorante della Stazione Sassi e il bar sulla terrazza in cima alla Tramvia di Superga: il primo è dotato di 100 coperti, mentre la seconda di 60/70 e può essere usata sia per colazione che aperitivo. Per raggiungere piazza Gustavo Modena, dove si trova il capolinea di Sassi, si possono usare le linee bus 15, 68 e 61, tutte collegate al centro città.

La storia

Trasformata in una tranvia a dentiera nel 1934, offre ai visitatori un viaggio d'altri tempi sulle carrozze originari d'epoca e un panorama indimenticabile. Il percorso si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione di Sassi e di Superga, con un dislivello totale di 425 metri.

Cosa visitare

Salire sulla "Dentera" offre la possibilità di godere dello splendido panorama su Torino e le Alpi, visitare la Basilica di Superga edificata dallo Juvarra e le tombe reali dei Savoia.