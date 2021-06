A Poirino nasce "Wonderland", una nuova stagione teatrale firmata Onda Larsen

Una stagione estivo-autunnale che apre la strada a un nuovo insediamento culturale in provincia di Torino. La compagnia teatrale Onda Larsen propone a Poirino Wonderland: viaggio tra animali da palco e altre meraviglie, una nuovissima rassegna che mescola prosa e circo, poesia e commedia, senza dimenticare la musica e il dramma.

Gli spettacoli vanno in scena, uno a settimana, tra il Teatro Salone Italia e il giardino del Municipio di Poirino, da oggi, sabato 12 giugno. Dopo la pausa agostana, si proseguirà fino a metà ottobre.

"Siamo nati come compagnia teatrale, abbiamo iniziato a produrre spettacoli e creare quella che a tutti gli effetti una scuola e che coinvolge quasi 150 allievi su Torino - dicono Lia Tomatis e Riccardo De Leo di Onda Larsen - Nel 2019 abbiamo organizzato la nostra prima rassegna a Torino, che ha riscosso molto successo. Questa è un'ulteriore evoluzione. Vogliamo un teatro da vivere e non solo da guardare, vogliamo riportare l’arte nella vita quotidiana, perché l’arte e la bellezza sono ovunque".

Il cartellone punta, da un lato, sulla multidisciplinarietà, con una proposta variegata ed eterogenea. Dall'altro, sulla scelta di eccellenze teatrali italiane, compagnie, soprattutto giovani, che conquistano festival e attenzione del pubblico.

Di qui, anche, la decisione di aprire sabato 12 giugno con uno spettacolo che emoziona e fa riflettere, nato in collaborazione con Libera. Si tratta di Ionica, storia del primo testimone di giustizia della fascia ionica Andrea Dominijanni, un uomo, interpretato da Alessandro Sesti, che, da solo, nel 2015 farà arrestare otto capi cosca.

In cartellone anche Segnale d’allarme, uno dei primi esperimenti mondiali di teatro in realtà virtuale firmato da Elio Germano, e Vuoti d'amore di NoveTeatro, Reggio Emilia, una commedia che è un inno d'amore al teatro; Bye Bye Blackbird di AriaTeatro di Pergine Valsugana, ispirato al romanzo Il bacio della donna ragno, di Manuel Puig, in esilio durante la dittatura argentina, e alcuni cavalli di battaglia di Onda Larsen, come Delitto imperfetto di Claudio Insegno o Il sogno di Bottom.

Presenti anche alcune realtà torinesi come Casa Fools, che porta il suo Elisir d'amore, un viaggio attraverso l’opera di Gaetano Donizetti, o il Cyrano firmato da Mulino ad Arte e Crab Teatro. Non manca il circo, con gli astigiani Milo e Olivia – Circo Teatro Comico Poetico per la regia di Philip Radice. E, ancora, c'è Sara D'Amario con XXn sfumature di donne di scienza, un one-woman-show leggero e divertente in compagnia di 20 scienziate che hanno rivoluzionato il mondo della matematica, della fisica, dell’astronomia, della chimica, della filosofia e dell’informatica.

La rassegna è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il patrocinio del Comune di Poirino.