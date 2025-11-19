Portici Divini: a Palazzo Birago un weekend dedicato al confronto tra vitigni e territori

Portici Divini e la Vendemmia a Torino- Grapes in Town, giunti alla loro nona edizione, propongono il 22 e il 23 novembre un fine settimana dedicato alla scoperta e al confronto tra i vitigni autoctoni piemontesi e torinesi, per raccontare le identità territoriali. Un nuovo sguardo sul vino piemontese e torinese: nasce un dialogo tra territori e vitigni.

Un appuntamento che invita giornalisti, esperti e appassionati a scoprire l’identità profonda dei nostri territori attraverso masterclass e incontri dedicati gratuiti, in un percorso pensato anche per mettere a confronto i vini del Torinese con quelli delle principali aree vitivinicole del Piemonte. Si offre così una lettura comparativa dei vitigni autoctoni e delle diverse interpretazioni locali per condurre il pubblico alla scoperta di alcune vinificazioni dei territori piemontesi che hanno interpretato in modi originali il Freisa, il Nebbiolo, il Pelaverga (o Cari) e anche le uve cosiddette internazionali per gli spumanti metodo classico.

Promossa da Fondazione Contrada Torino, in collaborazione con La Vendemmia a Torino Grapes in Town, l’iniziativa propone una lettura comparativa delle DOC e DOCG grazie ai vini di Torino DOC, selezione enologica realizzata dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico in collaborazione con l'Enoteca Regionale, per valorizzare le diversità e le affinità tra territori, produttori e stili, andando oltre le delimitazioni geografiche per raccontare la ricchezza e l’anima del vino piemontese. Un’occasione imperdibile per chi vuole approfondire il gusto, il territorio e le sue storie più autentiche.

Gli incontri e le masterclass sono gratuiti e l’intero programma di Portici Divini è consultabile sul sito https://grapesintown.it/