Miglior programma per modificare video online 2021

Per realizzare video professionali per lavoro o per qualsiasi altro scopo, è necessario utilizzare un software dedicato e potrebbe richiedere molto tempo. Alcuni programmi per montare video non sono facili da usare e fanno risparmiare tempo. L'utilizzo di un editor video online ti aiuterà a completare un progetto in meno tempo.

Ci sono molti editor di video online sul mercato, ma solo alcuni ne valgono la pena. InVideo è uno degli editor di video online ampiamente utilizzati che ti fornirà una serie di funzioni per modificare e creare video accattivanti. Leggi questa recensione InVideo per saperne di più sulle caratteristiche del programma.

Iscrizione facile e utilizzo gratuito

Puoi facilmente iscriverti alla piattaforma online InVideo inserendo il tuo nome, numero di cellulare, ID e-mail e password. Dopo esserti registrato sulla piattaforma, dovrai solo inserire il tuo ID e-mail e la password per accedere. L'interfaccia facile da usare di questa straordinaria piattaforma online renderà molto comodo l'editing dei video. AltriPC programmi perper modificare i video potrebbero richiedere più tempo per il download e l'installazione.

InVideo non offre una prova gratuita; invece, è gratuito. Puoi utilizzare la versione gratuita di InVideo per tutto il tempo che desideri. Tuttavia, il limite della versione gratuita è che puoi esportare solo fino a 60 video in un mese. Anche i video modificati tramite la versione gratuita saranno filigranati. Se sei soddisfatto della versione gratuita, puoi optare per quella a pagamento con una vasta gamma di funzioni di modifica. Le versioni a pagamento di InVideo per utenti avanzati hanno prezzi ragionevoli.

Enorme galleria di modelli

InVideo offre anche oltre 4000 modelli predefiniti per la modifica dei video. Può facilmente fornirti modelli predefiniti relativi ad argomenti di tendenza come motivazione, COVID-19, invito, testimonianza, ecc. Devi solo scegliere un modello e aggiungerà automaticamente transizioni, animazioni, musica di sottofondo, ecc. , al tuo video. È utile per gli utenti che devono creare video rapidamente con un tocco professionale. I modelli pronti all'uso di InVideo richiedono uno sforzo minimo per creare un video professionale.

Funzione da testo a video

IPC programmi perper modificare i video spesso richiedono gli sforzi dell'utente per creare un video da zero. La mancanza di modelli/temi predefiniti renderà difficile lavorare su progetti che hanno un TAT breve. Oltre ai modelli predefiniti, InVideo offre oltre 50 temi per la conversione da testo a video. Se hai uno script/testo, puoi convertirlo in un video coinvolgente utilizzando i temi incorporati. Lepositive di recensioniInVideosono per lo più influenzate dalla sua funzione di testo in video.

Il vantaggio più significativo della funzionalità da testo a video è che puoi caricare il tuo script o fornire un URL per copiarlo da un sito web. Si possono anche caricare file multimediali in vari formati come MP4, MOV, PNG, ecc., Per fornire testo utilizzabile. Il tuo script verrà letto automaticamente dall'editor online e si adatterà perfettamente ai temi disponibili.

Casi d'uso abbondanti

IPC disponibili programmi perper modificare i video non sono compatibili con varie piattaforme di social media. I video modificati non si adattano alle dimensioni delle piattaforme di social media. InVideo ha risolto questo problema e puoi scegliere la dimensione del video prima di modificarla. Puoi scegliere tra le dimensioni larghe (16:9), quadrate (1:1) e verticali (9:16) per la modifica dei video. Queste dimensioni sono quelle standard e sono compatibili con varie piattaforme di social media. Puoi utilizzare InVideo per più piattaforme come post e storie di Facebook, post e storie di Instagram, video di YouTube, feed di Twitter, storie di Snapchat, ecc.

Enorme libreria multimediale

Anche l'enorme mediateca con numerose immagini/video a disposizione degli utenti ha giocato un ruolo cruciale nelle positive recensioni di InVideo. Non tutti iPC programmi perper modificare i video forniscono un'enorme libreria che puoi sfruttare. Con InVideo puoi scegliere tra milioni di immagini e video per il tuo progetto. Non è necessario cercare separatamente le immagini stock poiché può essere eseguito nell'editor stesso. Le immagini offerte da InVideo sono prive di copyright. Questa funzione è disponibile anche per la versione gratuita di InVideo.

Modifica i video da zero

Oltre ai temi e ai modelli integrati, gli utenti possono anche creare un progetto da zero su InVideo. La sua piattaforma online ti consentirà di lavorare su una tela vuota e progettare video secondo i requisiti. Puoi aggiungere grafica e animazioni accattivanti ai tuoi video in pochissimo tempo. InVideo ti consente anche di realizzare video personalizzati che hanno un aspetto professionale per scopi aziendali. Gli editor video sanno che sono necessari molti input per realizzare un video professionale per scopi di branding e aziendali.

InVideo ti aiuterà a sfruttare al meglio le tue capacità, oltre a dedicare meno tempo a un progetto. L'IVA (Intelligent Video Assistant) è un'intelligenza artificiale incorporata nella piattaforma online di In InVideo e suggerirà tutte le modifiche di editing necessarie. Suggerirà animazioni, modifiche di allineamento, suggerimenti di colore, ecc., Che altrimenti sarebbero difficili da dedurre. Puoi anche aggiungere facilmente la narrazione al tuo video durante la modifica dei video con InVideo.

Sblocca più funzionalità con la versione a pagamento

Puoi utilizzaresei ladi InVideo versione gratuitaper un periodo indefinito e puoi optare per le versioni a pagamento quandosoddisfatto. La versione business di InVideo addebita 15 USD al mese e sblocca molte funzionalità premium per gli utenti. La versione business offre all'utente 10 GB di spazio di archiviazione cloud. Puoi rimuovere facilmente la filigrana dai tuoi video modificati. Esiste anche una versione illimitata che addebita 30 USD al mese. Utilizzando la versione illimitata, puoi esportare tutti i video che desideri in un mese. Avrai anche uno spazio di archiviazione cloud di 100 GB con la versione illimitata.

In poche parole

L'enorme libreria multimediale di InVideo è solo una delle sue caratteristiche. Consente agli utenti di scegliere tra modelli incorporati, temi, animazioni, immagini stock, ecc. Puoi progettare/modificare un video professionale in meno di 15 minuti con InVideo. Inizia a utilizzare l'editor video online per risparmiare tempo e creare video di buon gusto.