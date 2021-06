Asti Spumante e Moscato d'Asti docg: un'alleanza con Atp Finals per "conquistare" il mondo

Il Consorzio dell’Asti spumante e del Moscato d’Asti Docg riunisce oltre 4.000 aziende in tutto il Piemonte, tra cantine, case spumantiere, cooperative e produttori. Nel 2021 si prevede di raggiungere i 100 milioni di bottiglie prodotte. Il Consorzio lavora attivamente per proteggere, sviluppare e promuovere le bollicine aromatiche piemontesi in Italia e nel mondo, compresi i mercati chiave quali Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti.



In qualità di Official Sparkling Wine and Silver Partner delle Nitto ATP Finals, il prestigioso evento di fine stagione dell'ATP, che sarà ospitato a Torino dal 2021-2025, l’Asti Docg sarà protagonista di diverse attività di comunicazione digitale e on field, inclusa la presenza alle cerimonie ufficiali dei trofei del torneo. In veste di partner ufficiale dell'ATP Tour, il Consorzio potrà inoltre contare su un'importante visibilità sui canali digitali e social di ATP Tour, che attualmente raggiungono oltre otto milioni di follower.