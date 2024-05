Santena chiede lo stato di calamità naturale dopo la grandinata di mercoledì

Richiesto lo stato di calamità naturale. A seguito della grandine e dei violenti eventi meteorologici che hanno colpito Santena il 22 e 23 maggio 2024, il Sindaco ha richiesto alla Regione Piemonte il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Per valutare al meglio i danni l’amministrazione invita tutti i cittadini, gli agricoltori e le imprese che hanno subito danni a inviare una segnalazione al Protocollo Generale del Comune di Santena. È possibile inviare le segnalazioni anche via email all'indirizzo: santena@cert.comune.santena.to.it, entro il 22 giugno 2024.

Per facilitare la procedura, i moduli regionali necessari sono stati caricati sul sito comunale all’indirizzo www.comune.santena.to.it

Si informa inoltre la cittadinanza che a seguito dell'eccezionale evento atmosferico dei giorni scorsi, è stato attivato un servizio di raccolta straordinaria degli sfalci in programma, per la ZONA 2 lunedì 27/05/2024, per la ZONA 1 e 3 martedì 28/05/2024.

Il conferimento deve avvenire mediante l'utilizzo dei cassonetti verdi, non ramaglie depositate a terra o fuori contenitore.

Il Sindaco e l'amministrazione comunale ringraziano tutta la cittadinanza per l’impegno e il senso civico con cui è stata affrontata l’emergenza.