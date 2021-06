Sport |

Reale Mutua Basket Torino, 500 spettatori potranno assistere alla finale playoff contro Derthona

Gara 1 in programma sabato sera, gara 2 lunedì 21 giugno: tutte le modalità per l'acquisto dei biglietti e l'accesso

La Reale Mutua Basket Torino comunica che in occasione di gara 1, sabato 19 giugno alle ore 20.45, e gara 2, lunedì 21 giugno alle ore 20.45, della finale playoffs Reale Mutua Torino - Derthona sarà consentito l’accesso a 500 spettatori. L’ingresso, come da Linee guida del Dipartimento per lo sport, sarà possibile previa la sola compilazione di autocertificazione. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA Il pubblico presente dovrà necessariamente osservare le normative sicurezza anti-Covid in merito all’accesso e deflusso dall’impianto e di comportamento durante l’evento sportivo: - rispettare il posto a sedere assegnato per tutte le fasi dell’evento sportivo, anche durante l’intervallo lungo (chiusi bar e punti ristoro); - misurazione della temperatura corporea all’ingresso; - non è consentita alcuna coreografia sugli spalti (bandiere, striscioni o altro materiale) - seguire i protocolli indicati per l’accesso e l’uscita dal palasport - indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto (si raccomanda uso di mascherine FFP2). MODALITA’ DI ACQUISTO Abbonati alla stagione 2020/2021: coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla stagione corrente, senza chiedere il rimborso, hanno diritto ad assistere alle gare di play-off che verranno disputate, che sono comprese nella quota già versata. Per i soli abbonati l’emissione dei mini-abbonamenti per le tutte gare casalinghe di finale è attiva da questo momento, continuerà martedì 15 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, mercoledì 16 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13., presso la sede di Via Giolitti 19. Si potrà prenotare il proprio mini-abbonamento anche telefonicamente al numero 01118890911 o alla mail info@baskettorinoofficial.com . I posti rimanenti saranno messi in vendita libera dalle 14.30 di mercoledì 16 giugno, sia in modalità online su Vivaticket, che presso la sede di via Giolitti 19. Per l’acquisto online sarà attivo un sistema di distanziamento dinamico per le persone non congiunte. La vendita continuerà presso la sede anche nei giorni di giovedì e venerdì. PREZZI - Curva Guerrieri: 18 euro – ridotto under 12: 10 euro - Curva Gialla (settori 110, 111, 112): 18 euro – ridotto under 12: 10 euro - Distinti Blu (settori 201, 202, 203, 204): 20 euro – ridotto under 12: 12 euro - Tribuna Gialla (settori 101, 102, 103, 107,108,109): 25 euro – ridotto under 12: 15 euro

