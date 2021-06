Torino, riapre la piscina Colletta: "Un tuffo nell'estate in sicurezza"

“ Un tuffo nell'estate in sicurezz a”: con il passaggio del Piemonte in zona bianca potrà finalmente riaprire al pubblico, con ingressi contingentati, la piscina Colletta di via Ernesto Ragazzoni 5. L'inaugurazione ufficiale della stagione avverrà oggi, mercoledì 16 giugno.

Una vasca da 50 metri immersa nel verde

L'impianto, situato nei pressi dell'omonimo parco di Torino nord e dotato di una vasca da 50 metri immersa in un'ampia area verde, sarà aperto da lunedì a giovedì dalle ore 12.30 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18; venerdì è invece previsto il giorno di chiusura. A gestire l'assistenza e il punto ristoro sarà l'Unione Sportiva Acli.

Deri: È un punto di riferimento per il nostro territorio”

Grande soddisfazione, per la riapertura di una delle strutture sportive di punta del territorio, è stata espressa dagli esponenti della Circoscrizione 7: “La piscina Colletta - ha commentato il presidente Luca Deri - rappresenta un punto di riferimento per tutti i cittadini, che potranno trovare sollievo e relax durante il periodo estivo. Sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli per permettere a tutti di usufruire della struttura nel pieno rispetto delle normative anti-contagio. Grazie ai vaccini auspichiamo di dirigerci rapidamente verso la fine della pandemia per tornare alla normalità”.

Al via il centro estivo

Novità importanti anche per i più piccoli: “Dal 21 giugno - aggiunge il coordinatore allo sport Ferdinando D'Apice – partirà anche il centro estivo, previsto all’interno del cartellone di 'Cogli l’estate 7': un massimo di 100 tra bambini e bambine potranno godere della piscina con attività dedicate”.