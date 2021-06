A Bardonecchia due nuove linee turistiche di trasporto urbano gratuite

L’articolato Servizio Trasporto Pubblico Urbano di Bardonecchia , da anni molto utilizzato tutto l’anno da residenti, villeggianti e turisti, svolto dagli uomini e dai mezzi della Bellando Tours, viene ulteriormente potenziato con l’entrata in funzione dal 19 giugno al 5 settembre 2021, di due nuove tratte anch’esse gratuite attivate dalla Civica Amministrazione per favorire i sempre più numerosi ciclisti e i visitatori del Museo del Forte Bramafam, uno dei siti culturali della Conca più visitati.

Alla Circolare 1, Circolare 2, Linea 3 Melezet-Pian del Colle, Linea 4 via San Giorgio, Linea 5 Millaures-Gleise, Linea 6 Rochemolles, Linea 7 Jafferau con trasporto massimo di 13 passeggeri in servizio solo con la telecabina aperta, si aggiungono, la Linea 7 bis, diretta Campo Smith-Bacini Jafferau, con carrello porta 13 biciclette, attiva solo quando la telecabina Jafferau è chiusa e la Linea 8, che da piazza Alcide De Gasperi, sede del Palazzo Comunale, porta direttamente, in concomitanza con l’apertura, tutti i fine settimana di luglio, tutti i giorni di agosto e le domeniche di settembre, al Museo Forte Bramafam, cinque persone, per distanziamento COVID. La prenotazione è subordinata all’acquisto del biglietto d’ingresso al forte direttamente nel vicino Ufficio del Turismo, servizio realizzato in collaborazione con Pier Giorgio Corino, direttore del Museo Forte Bramafam.