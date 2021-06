Il tour nazionale Anpas "Guida per bene" il 22 giugno farà tappa a Torino

Sono tredici le tappe del tour nazionale "Guida per bene" dei volontari Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). Fino al 28 giugno 2021 il tour attraverserà l'Italia per promuovere, con i volontari Anpas, la prevenzione alle dipendenze e l’educazione alla sicurezza stradale con il progetto “Buona strada”, realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il 22 giugno il tour “Guida per bene” di Anpas farà tappa a Torino, in piazza San Carlo a partire dalle 17.30 fino a tarda sera. La manifestazione che ha ottenuto il patrocinio di Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte coinvolgerà anche la Polizia Municipale di Torino, la Polizia Stradale e la Protezione Civile.

In piazza San Carlo verranno date informazioni utili per prevenire gli incidenti stradali. Grazie alla presenza un Tir attrezzato si potranno simulare dei crash test e dei ribaltamenti auto. Inoltre, i cittadini potranno provare dei percorsi esperenziali indossando appositi occhiali che danno la percezione dello stato di ebbrezza.

Dalla guida in stato di ebrezza alla distrazione: cosa non fare quando sei in strada. Tanti i comportamenti scorretti e pericolosi assunti da chi è in strada in auto, moto, in bicicletta o a piedi. Con "Guida per bene" i volontari Anpas promuoveranno i comportamenti virtuosi in strada attraverso dimostrazioni pratiche e interattive sui livelli di consapevolezza del target di piazza, con l’illustrazione di pericoli e soluzioni correttive e il contrasto di comportamenti scorretti e dannosi per la salute delle persone (come il consumo di alcol, di sostanze psicoattive o l'uso improprio dei cellulari alla guida) e con effetti negativi sulla sicurezza stradale.