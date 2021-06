Embraco, dietro i 6 mesi di cassa ora c'è il problema del "ponte"

Non sono passate 24 ore dall'ultima novità, ma sul fronte Embraco ogni giorno porta con sé un po' di preoccupazione. Nella giornata di ieri, infatti, si è fatto un passo avanti per il prolungamento di sei mesi della cassa integrazione per i 400 lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri. Paura per i temi lunghi della burocrazia

Ma se questo realizza parte delle speranze di Regione e sindacati metalmeccanici, dall'altro si apre un altro fronte che non lascia tranquilli gli operai. Se infatti la scadenza della vecchia copertura è fissata al 23 luglio, è altrettanto vero che da quel giorno in poi scatterà la nuova Cig, ma è possibile che la burocrazia porti i bonifici ad arrivare almeno un paio di mesi dopo. Rischio periodo 'ponte' di due mesi

Un periodo "ponte" che sarebbe recuperato ovviamente con gli accrediti a saldo, ma che di fatto lascerebbe senza reddito per due mesi nuclei famigliari che già così sono in enorme difficoltà. E che si domandano come faranno a superare lunghe settimane di nulla, visto che già adesso si ritrovano spesso a ricorrere ai pacchi solidali della Caritas e che, nel frattempo, i telefoni continuano a squillare per rate, scadenze e debiti arretrati. Prosegue il presidio in piazza Castello