Finanza Personale e Investimenti: un trend da non sottovalutare

Finanza personale e libertà finanziaria, rendite passive e investimenti: online si possono trovare sempre più video e contenuti dedicati a questi argomenti, e sono sempre di più le persone che vogliono imparare a risparmiare, guadagnare ed investire in maniera consapevole, ma da dove cominciare?





Abbiamo trovato molte guide utili nella sezione dedicata agli investimenti di Monetizzando® ( https://www.monetizzando.it/finanza/investimenti/ ), un sito che da anni si occupa di tematiche legate a lavorare e guadagnare online.









Poter accrescere le proprie finanze è un interesse di molti.





Vivere di rendita è un desiderio davvero ricorrente.





Per fare in modo che ciò accada, o comunque migliorare la propria situazione economica, due sono i trend da non sottovalutare: le rendite passive e gli investimenti.





Se non si dispone già di un grosso capitale o di un'eredità, si dovrà investire per trarne una rendita passiva.





Vediamo come investire per avere una rendita passiva e le migliori strategie di finanza personale.





Come Creare Rendite Passive





Tramite le rendite passive è possibile avere delle entrate, senza lavorare, a cadenza periodica.





La base di partenza per godere di rendite passive è sempre legata a un capitale.





Inoltre, le rendite derivanti da prodotti finanziari spesso vanno di pari passo con la propensione al rischio di chi investe.





Infatti, le rendite passive e gli investimenti sono strettamente correlate.

A meno che non si abbia ereditato un capitale, è necessario prima lavorare per averne uno da investire ed poi eventualmente reinvestire i proventi delle rendite per accrescere le proprie finanze.





Titoli di stato, obbligazioni, azioni, vengono sovente scelti per avere una rendita passiva.





Chi decide di investire su azioni solitamente vuole trarne un profitto maggiore mentre i titoli di stato riguardano chi ha un approccio più prudente.





Un'altra opzione per avere una rendita passiva consiste nei fondi comuni di investimento.





Investire in immobili, invece, è un gran classico per chi vuole detenere una rendita.





Il flusso di affitti, infatti, può generare una notevole entrata.





Ovviamente il problema principale è avere abbastanza risorse per poter acquistare immobili da mettere poi in affitto.





Ogni investimento ha i suoi rischi. Ricordiamo che non sempre si riesce ad affittare un immobile, senza tralasciare il fattore tasse che può erodere le entrate.





Tuttavia non esistono investimenti senza rischi, ma nemmeno rendite senza investimenti.





Rendite Passive Attività Online





Oltre ai metodi classici per avere rendite passive, oggi esistono diverse attività online in forte ascesa.





La rete ha cambiato parte delle nostre abitudini, incluse quelle in campo economico e finanziario.





Sono in molti ad essere riusciti a crearsi un lavoro e un guadagno online.





Ad esempio se vuoi crearti una rendita passiva online potresti:





Creare contenuti come articoli o video per guadagnare con la pubblicità, le partership e le sponsorizzazioni

Vendere foto e video su piattaforme specializzate

Vendere corsi online

Guadagnare con l’affiliate marketing





Infine molti investimenti riguardano il mondo delle criptovalute, anche qui si potrebbe creare una rendita passiva.





Alcune monete digitali inoltre prevedono il pagamento di un interesse che può essere dunque un'entrata passiva.