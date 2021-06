Sanremo lancia gli eventi dell’estate 2021: 140 appuntamenti e Auditorium ‘Alfano’ grande protagonista (Video)

Il Comune di Sanremo guarda alla ripartenza e prepara un’estate di eventi con 140 appuntamenti per residenti e turisti. Grande protagonista sarà l’Auditorio ‘Alfano’, nuova location pubblica grazie al massiccio intervento di restyling e una procedura durata anni.

Il calendario di manifestazioni è stato presentato questa mattina dal sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi. “Un mix di divertimento e leggerezza per un’estate all’insegna della ripartenza con circa 140 eventi di musica, teatro, cinema, gastronomia, moda, intrattenimento per le famiglie, shopping e che prevede anche l’inaugurazione e l’utilizzo dello storico auditorium Franco Alfano, finalmente restituito alla città dopo oltre 15 anni di lavori e con tutte le potenzialità per diventare una prestigiosa location di eventi”.

Con queste parole il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi presentano il calendario degli appuntamenti estivi realizzato “con grande impegno e lavoro da parte degli uffici comunali, delle associazioni di categoria, delle diverse realtà associative, turistico-commerciali e dell’imprenditoria privata. Un’estate che abbraccia varie location: l’auditorium Franco Alfano, piazza Borea d’Olmo, il centro cittadino, il Casinò, porto Vecchio, Villa Ormond e Villa Nobel, la Pigna, le frazioni di Coldirodi e Poggio, San Romolo, per offrire tante esperienze ai cittadini e ai turisti che vorranno soggiornare nella nostra città. Senza dimenticare il calendario manifestazioni sportive che sta dando ampi risultati in termini di presenze e di promozione turistica della nostra città e che ci permette di raggiungere un numero di appuntamenti superiore a 170. Ricordiamo, infine, che questo calendario affianca l’importante piano promozionale della destinazione turistica Sanremo, che comprende una massiccia campagna on line in Europa, Russia e nei canali digitali RAI e RAI Cinema, a cui si aggiunge quella sui social e siti dedicati, nonché nei network presenti nel territorio del Nord Ovest e nazionali della carta stampata. Non ci resta che augurare una buona estate a Sanremo”.

L'intervista all'assessore Giuseppe Faraldi