Hai in mente un viaggio negli Stati Uniti in luoghi mozzafiato? Vai allora alla scoperta del Grand Canyon!

Se hai intenzione di fare un tour negli Stati Uniti nel prossimo futuro, ti consigliamo vivamente di aggiungere il Grand Canyon al tuo programma. Situato nello stato del Colorado, il Grand Canyon attira milioni di visitatori ogni anno ed è una tappa obbligata del continente americano. Il Grand Canyon è uno dei luoghi più belli del paese. Impossibile rimanere indifferenti alla bellezza del luogo. Le sue rocce rosse, forgiate dal fiume, sono disseminate di vegetazione.

Qua e là, i raggi del sole giocano con i colori e trasformano questo parco nazionale in un vero spettacolo. I suoi paesaggi aridi e i colori ocra ti sedurranno senza dubbio. La città più vicina al Grand Canyon è Las Vegas. Sono presenti anche altre grandi città, seppur più lontane: San Francisco, Los Angeles e San Diego. Ti consigliamo quindi di pianificare la tua sosta al Grand Canyon da queste città. Non c'è bisogno di perdere tempo in treno, autobus o auto, ti basterà raggiungere Las Vegas in aereo e da lì potrai andare alla volta del Grand Canyon anche in autobus. Prima di tutto, ti consigliamo di trascorrere almeno un minimo di due o tre notti. In effetti, il Grand Canyon è un sito estremamente vasto. Se poi hai poco tempo, ti consigliamo di fare un volo sul Grand Canyon in elicottero o ultraleggero. Questa esperienza rimarrà impressa per sempre nella tua memoria e ti permetterà di scoprire il Grand Canyon nella sua interezza. Se invece, hai più tempo, l'escursionismo è il modo migliore per esplorare le gole del Grand Canyon. Ci sono molti percorsi famosi che possono essere affrontati una volta sul posto. Tuttavia, se non sei un grande camminatore, puoi spostarti in auto o in autobus all'interno del parco per accedere a diversi punti panoramici. Ci sono molti voli a prezzi accessibili per recarti negli Stati Uniti, tuttavia assicurati di ricontrollare il tuo visto turistico per gli USA per assicurarti che tutto sia in ordine prima di salire a bordo.