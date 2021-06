Stasera gioca la Nazionale: ma perché la maglia è azzurra?

La Nazionale italiana è fino a ora una delle protagoniste indiscusse agli Europei e non posso non raccontarvi perché sono vestiti con la maglia azzurra.

Innanzitutto va detto che le prime partite della Nazionale sono state giocate con la maglia bianca (ovviamente polsini e collo inamidati) e nastro tricolore.

Perché bianco? Nel dubbio e nell'incertezza ha vinto il bianco, neutro, semplice.

Risultato? Italia-Francia 6-2. La maglia azzurra (precisamente colore blu savoia pantone #007CC3) compare a Milano in occasione della partita Italia-Ungheria il 6 gennaio 1911.

Si scelse il colore dello stendardo della casa reale dei Savoia. Questo colore era stato scelto dalla casa Reale nella metà del 1300 in omaggio alla Vergine (dal colore del suo manto) a cui erano particolarmente devoti.

Risultato per dovere di cronaca 0-1.



Quindi l'azzurro caratterizzava i nastri dell'Ordine della Santissima Annunziata, i nastri delle decorazioni al valore militare, diventa il colore della sciarpa degli ufficiali dell'esercito e resterà per sempre uno dei simboli dinastici.

Durante il Regno d'Italia la maglia della nazionale era azzurra con lo scudo sabaudo sul petto e quindi i giocatori erano soprannominati "gli azzurri". Con l'avvento della repubblica si è tolto lo stemma Sabaudo ma non si cambiò il colore della casacca ecco perchè amcora oggi gli atleti sono rimasti gli azzurri!

Soltanto in due occasioni in epoca fascista si sono utilizzate maglie di colore nero mentre il bianco è rimasto come secondo colore della divisa. Curiosità fuori tema: la stessa cosa vale per l'Olanda!

La loro nazionale indossa maglia arancione perché il colore della famiglia reale olandese (gli Orange) è arancione nonostante la loro bandiera sia rossa, bianca e blu.