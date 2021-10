Accordo tra Vergnano e Coca-Cola: il caffè di Torino va all'estero

L'azienda riferisce che "le parti hanno concordato di non divulgare i dettagli finanziari dell'operazione proposta. Il presente accordo non impatterà sul mercato italiano né strategicamente né a livello distributivo e la governance sarà mantenuta dalla famiglia Vergnano".

Si tratta di un'importante opportunità di crescita internazionale e di sviluppo del business export. Riconosciuto da sempre come ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo, il brand piemontese guarda ora al futuro forte di una tradizione che da oltre 135 anni è sinonimo di qualità, eccellenza e Made in Italy.

Franco e Carlo Vergnano, rispettivamente CEO e Presidente di Caffè Vergnano, hanno dichiarato: “La firma di questo accordo con Coca-Cola HBC rappresenta un momento importante per l’evoluzione di Caffè Vergnano: è la conferma di come un family business gestito in modo coerente e consapevole possa raggiungere grandi obiettivi senza perdere la propria natura e i propri valori. Ed è in quest’ottica di continuità che vogliamo guardare al futuro della nostra azienda e di tutti i partner e collaboratori che in questi anni hanno percorso con noi questa strada".