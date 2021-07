Elezioni Rivalta, Mauro Bange candidato a sindaco per il centrodestra

“Abbiamo individuato in Mauro Bange il candidato sindaco per il centrodestra a Rivalta. Militante della Lega, persona seria e disponibile, Bange è il profilo giusto per rappresentare al meglio una coalizione compatta e competitiva, che può raggiungere ottimi risultati. Al suo fianco, per il ruolo di vicesindaco, correrà Massimiliano Rastelli”. Ad annunciare l’accordo raggiunto dal centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative a Rivalta Alessandro Benvenuto, Roberto Rosso, Fabrizio Bertot e Paolo Greco Lucchina, coordinatori provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc.