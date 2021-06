Calenda: "A Torino sosteniamo Lo Russo se non ci sono i 5 Stelle"

"Vedremo" se sostenere Stefano Lo Russo, il candidato sindaco del Pd alle comunali, "stiamo discutendo, io voglio essere certo al 100% che non ci siano i 5 stelle, per me questa questione è dirimente". Così il leader di Azione e candidato sindaco a Roma, Carlo Calenda.

L'ex ministro ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se a Torino sosterrà Lo Russo, a margine di un evento elettorale a Milano in sostegno del sindaco uscente, Beppe Sala.