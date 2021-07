Centinaia di firme per riaprire l'ospedale Maria Adelaide: "Non vogliamo un nuovo studentato di lusso"

Si è svolta oggi una manifestazione sotto l'assessorato alla sanità di corso Regina Margherita 153 per chiedere la riapertura del Maria Adelaide, l'ospedale lungo la Dora chiuso dal 2016. A organizzarla, il gruppo spontaneo di cittadini che nei mesi scorsi ha portato avanti una serrata mobilitazione coinvolgendo tutto il quartiere. Tensioni con la polizia Durante il presidio non sono mancati i momenti di tensione con la polizia, che ha sbarrato l'ingresso con gli scudi. "Un gruppo di cittadini sta occupando i locali dell'assessorato alla sanità della Regione Piemonte per ottenere un incontro, richiesto da 4 mesi, con l'assessore Icardi per la riapertura del Maria Adelaide. La polizia all'esterno sta attaccando i manifestanti" hanno affermato alcuni rappresentanti di AttacTorino.

Le ragioni dei manifestanti Durante il presidio sono state consegnate alle istituzioni le centinaia di firme raccolte a favore della riattivazione della struttura sanitaria. "Il quartiere - spiegano i manifestanti - non può accettare di vedersi privato di un altro elemento che sarebbe fondamentale per la propria cura, soprattutto se l'intenzione è di svenderlo per farne, come suggeriscono i piani della Regione e dell'Università, uno studentato in vista delle Universiadi 2025. Si tratta di un'opera che non parte dall'analisi dei bisogni e delle specificità del quartiere, che probabilmente non ci lascerà niente in quanto diverrà gestito da un privato".

Cosa vuole l'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide L'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide crede invece in un progetto diverso, che prevede, tra i punti principali, l'apertura di una Casa della Salute nell'edificio, il potenziamento dei servizi per la presa in carico globale del paziente con malattie croniche e un centro di riabilitazione funzionale. A spaventare, soprattutto, è la carenza di servizi di prossimità in un territorio, quello di Torino Nord, che soffre di disagio sociale e disuguaglianze economiche. La concentrazione delle struttura a sud della città acuisce questo senso di emarginazione.

L'appiglio più grosso è dato pra dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), che, avvalendosi di fondi europei, prevede un capitolo specifico di 7 miliardi di euro per la realizzazione sul territorio di Case di Comunità e per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia.