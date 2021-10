Domani al Flowers di Collegno lo spettacolo “F u o r i., storie dal manicomio"

Martedì, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, Flowers Festival ospita lo spettacolo “F u o r i. Storie dal manicomio di Collegno” ideato e prodotto dalla compagnia Lab22 con la regia di Serena Ferrari e Fabrizio Rizzolo.

Uno spettacolo, concepito come un vero e proprio musical con attori, ballerini e musicisti, che racconta la vita all’interno del Manicomio di Collegno. Nato in occasione dell’anniversario della Legge Basaglia che portò alla chiusura di queste strutture, mescola teatro, danza e musica dal vivo. Rivivono pagine scritte da giornalisti come Alberto Papuzzi e Alberto Gaino, ma anche le vite dei protagonisti del tempo, come lo spregiudicato Professor Coda, e poi, la poesia di Alda Merini, le parole e le note di Franco Battiato e di Simone Cristicchi, l'energia di un composito cast di più di 30 persone.

Ecco i prossimi concerti di Flowers Festival 2021: GIANPAOLO PETRINI BIG BAND special guest MASSIMO LOPEZ (7 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), FRAH QUINTALE (9 luglio), ZEN CIRCUS (10 luglio), GIOVANNI LINDO FERRETTI (12 luglio), DARDUST (13 luglio), MAX GAZZE’ (14 luglio), LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (15 luglio), VASCO BRONDI (16 luglio), SUBSONICA (17 luglio), LO STATO SOCIALE (18 luglio), NICCOLO’ FABI (19 luglio), NEGRITA (20 luglio), COMA_COSE (21 luglio), COLAPESCEDIMARTINO (22 luglio), GHEMON (23 luglio).