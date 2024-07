Kappa FuturFestival: in migliaia per ballare a ritmo di musica elettronica al Parco Dora [FOTO]

Kappa FuturFestival: in migliaia per ballare a ritmo di musica elettronica al Parco Dora

È solo il primo giorno ma il Kappa FuturFestival come per gli anni passati è già gremito di migliaia di persone per ballare al ritmo della migliore musica elettronica internazionale.

Parco Dora a ritmo di musica

Dalle 12 di questo pomeriggio fino a mezzanotte di domenica 7 luglio oltre 200 diffusori, tra casse e subwoofer, trasmetteranno la musica degli artisti più rinomati al mondo.

Per la prima serata del festival sui cinque palchi del Parco Dora, si alterneranno nomi come Tiësto, Sxrillex, Four Tet, Nina Kravitz.

Un cultura quella della musica elettronica che fa sempre più parlare di sè e che si estende alla moda, all’arte, alla fotografia e al videomaking.

Attese oltre 100 mila persone

Fino a domenica 7 luglio al Kappa sono attese più di 115 mila persone tra l’evento principale e quelli collaterali come quelli all’Audiodrome.

Staccati biglietti da 149 paesi tra cui le Seychelles e la Polinesia. Il pubblico, con un’età media che va dai 24 ai 35 anni, per la maggior parte proviene dall’Italia con una media del 68%, segue Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Austria. Nei top 10 anche Australia, Brasile e Stati Uniti.