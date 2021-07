A Vinovo una preserale di qualità tutta per i Gentlemen

All'Ippodromo di Vinovo i Gentlemen sono sempre di casa, ma il 7 luglio saranno i protagonisti assoluti del trotto torinese: otto corse, tutte dedicate a loro con una serata che prenderà il via alle 19.30 (ingresso gratuito e contingentato a 1000 persone come massimo).

Al centro del programma il 'Premio Memorial Battistino Montaldo', omaggio ad uno degli storici gentlemen proprietari piemontesi che ci ha lasciati da qualche anno. Undici al via del doppio km, disposti su tre nastri. In fondo scatteranno Rebecca Dami con Vandalo Giò, Vistamar con Vittorio Bosia, ma anche Avanis Jet insieme a Cesare Bonacci e Vinci Per Noi con Fabio Marchino. E da tenere d'occhio anche Singapore, con Enrico Colombino, e Uragano Op insieme a Michele Bechis, Una serata da vivere tutta d'un fiato, anche approfittando del Fil-Hippo’s, il ristorante-pizzeria sulla terrazza green dell'impianto.

Ma Vinovo e la piazza torinese continuano a confermarsi grandi anche in Italia. P'ultima conferma è arrivata dal Gran Premio Nazionale, ricchissimo Gruppo 1 dedicato ai più importanti indigeni di 3 anni corsa all'impianto milanese de La Maura. Basta scorrere l'ordine d'arrivo per capirlo. Successo di Chuky Roc, fenomenale soggetto allevato dalla famiglia Rocca (e interpretato da Filippo Rocca) e nato nei paddock dell’allevamento Bar.

Secondo Callmethebreeze con Andrea Guzzinati e terza Charmant De Zack, allevamento Zaccarella di Valter Ferrero insieme a Marco Smorgon. Ma c'era pure Corazon Bar sul podio virtuale, poi retrocesso per una decisione dubbia. Come a dire che l'allevamento piemontese fa sempre scuola.