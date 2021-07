Referendum sulla Giustizia: il Lega Giovani Tour arriva venerdì in città per la raccolta firme

Venerdì 9 luglio giungerà in Piemonte per un'intera giornata il Lega Giovani Tour, il viaggio itinerante in camper che toccherà 20 regioni d’Italia nel mese di luglio a sostegno della campagna referendaria promossa dalla Lega e Matteo Salvini per riformare la giustizia.

Titolo dell'iniziativa è "La Giustizia si fa strada": un richiamo al viaggio che porterà Luca Toccalini (Deputato e Coordinatore federale della Lega Giovani) e Flavio Gastaldi (Deputato e responsabile piemontese della Lega Giovani) a bordo del camper che giungerà in mattinata a Torino per la raccolta firme nei pressi del Tribunale per poi partire alla volta di Biella (ore 15.00), proseguire per Novara (ore 17.30) e concludere la sera ad Asti (ore 20.00). A ogni tappa saranno presenti i ragazzi e le ragazze delle sezioni provinciali della Lega Giovani che, insieme agli eletti e militanti del territorio, raccoglieranno le firme per i 6 quesiti referendari:

1) Riforma del CSM

2) Responsabilità diretta dei Magistrati

3) Equa Valutazione dei Magistrati

4) Separazione delle carriere dei Magistrati

5) Limiti agli abusi della custodia cautelare

6) Abolizione del Decreto Severino

A una sola settimana dal lancio, l'iniziativa ha già visto più di 100mila persone recarsi presso i banchetti.

"In un mese di tour con venti tappe vogliamo toccare tutte le Regioni", afferma Luca Toccalini. "Siamo partiti dalla Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino dove - sottolinea - vogliamo portare entusiasmo ma soprattutto informazione nel campo della giustizia nell’ambiente giovanile. Vogliamo che anche i ragazzi di 18-20 anni conoscano problemi che oggi non li affliggono ancora ma che purtroppo potrebbero farlo in futuro. Per fortuna in questi giorni stiamo riscuotendo un successo incredibile da parte delle nuove generazioni che non vedono l'ora di cambiare il futuro".

"Siamo pronti ad accogliere in Piemonte questa bella iniziativa in cui abbiamo creduto parecchio" afferma Flavio Gastaldi, "Non era semplice riuscire a far passare temi così complicati e lontani dal mondo giovanile alle nuove generazioni. Questo tour è un modo per avvicinarci ai ragazzi e alle ragazze parlando 'la stessa lingua' e portando la politica in mezzo a loro, esattamente come sappiamo fare benissimo in Lega da anni. A giudicare dall'entusiasmo delle prime tappe, la scelta del camper è stata vincente e sarà sicuramente un successo anche in terra sabauda".

E' possibile sottoscrivere i quesiti referendari presso tutti i municipi oppure presso i banchetti organizzati ed elencati su legaonline.it/referendumgiustizia